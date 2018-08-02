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Фермеры Казахстана бьют тревогу из-за роста цен на дизельное топливо

Экономика

Под угрозой могут отказаться уборочные работы

Астана, 2 августа 2018, 19:27 — REGNUM  Из-за роста стоимости дизельного топлива уборочные работы в Казахстане могут столкнуться с большими проблемами, поэтому государство должно субсидировать приобретение топлива на 10−15% от рыночной цены на время уборочной кампании. Об это заявил глава союза фермеров Казахстана Ауезхан Даринов, сообщает 2 августа издание InforBuro.

По его словам, в 2018 году фермеры планировали закупать дизтопливо по 160 тыс. тенге за тонну (28,9 тыс. рублей), но после очередного повышения стоимости топливо не было закуплено в необходимом объеме.

«Это говорит о том, что завтра какая-то площадь будет не убрана», — добавил Даринов.

Отметим, стоимость бензина для фермеров в период посевных работ в марте составляла 156 тыс. тенге за тонну (28,16 тыс. рублей), а в июле этот показатель увеличился на 15%.

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Экономика Казахстана
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