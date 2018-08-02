Шхагошев: Новые санкции сенаторов США бьют «в никуда»

Москва, , 19:01 — REGNUM Очередное ужесточение санкций против РФ по предложению американских сенаторов говорит об ужесточении геополитического стресса внутри США. Об этом журналистам 2 августа заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нормальные коммуникации президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина усугубляют геополитический стресс, в котором пребывают противники американского президента внутри США», — подчеркнул Шхагошев.

По его словам, санкции от американских сенаторов никак не скажутся на РФ. При этом сам факт введения санкций говорит о том, что во внутренней политической борьбе побеждает президент США.

«На политической арене Трамп наносит удары по своим противникам, что и подтверждают такие удары «в никуда» со стороны его оппонентов», — отметил парламентарий.

Сенаторы США готовы рассмотреть новый пакет санкций против РФ. Американцы предлагают новые ограничения, которые коснутся российского госдолга, а также отдельных политиков и бизнесменов РФ.

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