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В Узбекистане планируют построить завод по производству химзащиты растений

Экономика

В проект будет вложено $5 млн

Ташкент, 2 августа 2018, 18:57 — REGNUM  В Узбекистане на базе неиспользуемых объектов «Ферганаазота» совместно с компаниями из Швейцарии и Украины планируется запустить завод по производству химических средств защиты растений, сообщает 2 августа издание «Подробно.uz» со ссылкой на источник в «Узхимпроме».

Инвесторы планируют вложить в реализацию проекта $5 млн. Объекты «Ферганаазота» будут переданы иностранным компаниям по «нулевой» выкупной стоимости с принятием инвестиционных обязательств. Завод планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля на совещании по вопросам развития сельского хозяйства президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв сказал, что выживаемость хлопковой совки после зимы 2017/2018 года составила 76%. Данное обстоятельство угрожает урожаю хлопка.

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Экономика Узбекистана
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