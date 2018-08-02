В Узбекистане планируют построить завод по производству химзащиты растений

Ташкент, , 18:57 — REGNUM В Узбекистане на базе неиспользуемых объектов «Ферганаазота» совместно с компаниями из Швейцарии и Украины планируется запустить завод по производству химических средств защиты растений, сообщает 2 августа издание «Подробно.uz» со ссылкой на источник в «Узхимпроме».

Инвесторы планируют вложить в реализацию проекта $5 млн. Объекты «Ферганаазота» будут переданы иностранным компаниям по «нулевой» выкупной стоимости с принятием инвестиционных обязательств. Завод планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля на совещании по вопросам развития сельского хозяйства президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв сказал, что выживаемость хлопковой совки после зимы 2017/2018 года составила 76%. Данное обстоятельство угрожает урожаю хлопка.

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