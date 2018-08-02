Ландсбергис не хочет признания литовских коммунистов преступниками

Вильнюс, , 18:31 — REGNUM Председатель фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) Габриэлюс Ландсбергис сегодня, 2 августа, комментируя агентству BNS инициативу двух членов своей фракции в парламенте признать Компартию Литовской ССР преступной организацией, раскритиковал такую инициативу.

По его словам, не надо ворошить прошлое и раскалывать общество. «Я это расцениваю как раскол, в то время как общество нуждается в идеях, которые объединяли бы, сплачивали, вселяли в людей надежду и проложили путь к будущему», — сказал Ландсбергис. «Полагаю, что мы уже прошли этот этап, а ковыряние в старых ранах раскалывает общество и не сплачивает его для общих целей Литвы, что сейчас очень необходимо. Уже не первый раз, когда эту идею снова и снова вытаскивают, лишь бы напомнить о себе», — добавил политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в том случае, если бы Компартия Литвы была бы признана преступной организацией, членом преступной организации пришлось бы признать в том числе и действующего президента Литвы Далю Грибаускайте, которая в советские годы, будучи убеждённой коммунисткой, не только построила блестящую карьеру, но и дослужилась до должности в Высшей партийной школе в Вильнюсе — главной кузницей кадров Компартии Литвы.

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