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Франция сняла ограничения на импорт дынь и граната из Узбекистана

Экономика

Решение было принято в рамках VII заседания межправительственной комиссии

Франция сняла ограничения на импорт дынь и граната из Узбекистана
Гранаты

Ташкент, 2 августа 2018, 18:51 — REGNUM  Министерство сельского хозяйства Франции сняло фитосанитарные ограничения на дыни и гранаты из Узбекистана, сообщили 2 августа в пресс-службе министерства внешней торговли республики.

Решение было принято в рамках VII заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Во время визита во Францию министр внешней торговли республики Жамшид Ходжаев провел переговоры с президентом крупнейшего в мире рынка свежих продуктов «Ранжис» Л. Лайани. Стороны договорились сотрудничать в вопросах аккредитации с целью продвижения узбекской продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая заместитель министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов заявил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует летом 2018 года посетить с официальным визитом Францию. Точная дата визита пока не называлась.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Узбекистана посетит летом 2018 года Францию

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Экономика Узбекистана
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