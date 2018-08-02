Франция сняла ограничения на импорт дынь и граната из Узбекистана

Ташкент, , 18:51 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Франции сняло фитосанитарные ограничения на дыни и гранаты из Узбекистана, сообщили 2 августа в пресс-службе министерства внешней торговли республики.

Решение было принято в рамках VII заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Во время визита во Францию министр внешней торговли республики Жамшид Ходжаев провел переговоры с президентом крупнейшего в мире рынка свежих продуктов «Ранжис» Л. Лайани. Стороны договорились сотрудничать в вопросах аккредитации с целью продвижения узбекской продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая заместитель министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов заявил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует летом 2018 года посетить с официальным визитом Францию. Точная дата визита пока не называлась.

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