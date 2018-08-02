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Комплекс Авиценны в Узбекистане построит турецкая компания

Экономика

На реализацию проекта планируется выделить $51 млн

Астана, 2 августа 2018, 18:22 — REGNUM  Турецкая компания Medifemo Assistance выделит $51 млн на строительство комплекса наследия Абу Али ибн Сино (Авиценны) в селе Афшона Бухарской области Узбекистана, сообщает 1 августа агентство УзА.

Общая площадь комплекса составит 5 га, а наибольшую территорию займет центр народной медицины. В рамках комплекса будет организовано лечение медом, солью, растительными маслами.

На территории комплекса будет построен экопарк и организованы прогулки на лошадях и верблюдах. Для посетителей будет открыта 4-звездочная гостиница на 100 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о строительстве туристического комплекса было принято в начале мая постановлением правительства Узбекистана. Планируется, что объект будет построен в августе 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане построят комплекс Авиценны

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