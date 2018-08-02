В МИД Белоруссии рассказали о бартерном проекте по нефти с Ираном

Минск, , 18:12 — REGNUM Между Белоруссией и Ираном нет обязательного проекта по бартеру нефти в обмен на оборудование, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передаёт «БелТа». Таким образом чиновник опроверг информацию о якобы имеющемся соглашении между Минском и Тегераном.

По словам Глаза, у Белоруссии и Ирана сложились хорошие, конструктивные взаимоотношения. Страны сотрудничают по некоторым направлениям, но проект по бартеру нефти в эти договорённости не входит.

Напомним, что ранее в информагентстве Mehr и ряде других иранских СМИ появилась информация о том, что представители белорусской и иранской сторон ведут переговоры о сотрудничестве в разных сферах, а одним из результатов по вопросам поставок черного золота из Ирана стало заключение новой сделки. Издания ссылались на слова посла Мостафа Овейси о том, что Тегеран и Минск договорились об обмене нефтепродуктами на промышленную технику. Ни о каких-либо подробностях сделки не сообщалось.

Что касается поставок иранской нефти в восточноевропейскую республику, то стоит отметить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее требовал от чиновников найти альтернативные России пути поставок черного золота. Особенно активно такие варианты обсуждались во время российско-белорусского нефтегазового кризиса 2016−2017 годов. Однако, по оценкам многих экспертов, наиболее выгодных условий по поставке нефти в больших объемах, чем Москва, Минску предложить больше никто не может.

Поставку черного золота в Белоруссию Иран осуществил в 2017 году. Так, в марте танкер прибыл в порт Одессы, далее нефть по железной дороге была доставлена на НПЗ в Мозыре. Иранскую нефть закупила «дочка» предприятий «Белоруснефть» и «Белорусской нефтяной компании». После снятия международных санкций с ИРИ эта была первая поставка в Белоруссию.

Всего, по словам Мостафа Овейси, в 2017 году в республику иранские поставщики продали две партии черного золота — 600 и 800 тысяч баррелей соответственно. В мае 2018 года посол Тегерана в Минске говорил в интервью белорусским СМИ, что в этом году переговоры продолжаются.

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