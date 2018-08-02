Казахстанская компания купит на Чукотке медное месторождение

Астана, , 18:08 — REGNUM Казахстанская компания по добычи меди KAZ Minerals заключила соглашение о приобретении проекта Баимская в Чукотском автономно округе России за $900 млн, сообщили 2 августа в пресс-службе компании.

Согласно условиям соглашения первоначальный платеж составит $675 млн за 75-процентную долю в проекте. Планируется, что сделка закроется в первой половине 2019 года. В проект планируется инвестировать $5,5 млрд.

Отметим, Баимская является одним из крупнейших в мире не освоенных медных месторождений. Текущий ресурс составляет 9,5 млн тонн меди при средней концентрации 0,43% и 16,5 млн унций золота при содержании 0,23 г/т.

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