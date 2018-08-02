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Феодосия отдала набережную Коктебеля в собственность Крыма

Экономика

…после критических публикаций и жёстких заявлений главы Крыма

Феодосия отдала набережную Коктебеля в собственность Крыма
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 2 августа 2018, 17:48 — REGNUM  Депутаты горсовета Феодосии передали в собственность Республики Крым землю набережной посёлка Коктебель. Решение принято на внеочередной сессии горсовета 2 августа. По информации пресс-службы горсовета, за проект проголосовали 19 из 22 депутатов.

«Это необходимое условие для выделения средств на реконструкцию набережной в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя», — отметили в пресс-службе.

Напомним, данный вопрос местные власти должны были рассмотреть 31 июля, но депутаты перенесли его, отправив его на доработку. Помимо этого, представители Общественного совета города выступили против передачи набережной из-за опасений местных предпринимателей за свои торговые точки. Позже глава Крыма Сергей Аксёнов назвал поведение феодосийских депутатов «абсурдным», поскольку оно ставит под угрозу сроки реализации ФЦП в посёлке.

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