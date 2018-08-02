Долги граждан могут пошатнуть всю банковскую систему РФ

Москва, , 17:29 — REGNUM Растущие долги граждан перед банками и увеличение количества выданных потребительских кредитов говорят о том, что в случае малейшей финансовой нестабильности вся банковская система РФ понесет потери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Накануне Минэкономразвития заявило, что планирует ограничить выдачу потребительских кредитов гражданам РФ, поскольку они растут быстрее их зарплат и сбережений. Так, по данным ведомства, в июне они выросли на 15,9%, а рост реальных зарплат замедлился до 7,2%. В то же время, по данным Центробанка, с января 2018 года общий портфель кредитов граждан РФ вырос на 1,1 трлн рублей и достиг 13,3 трлн рублей.

«Потребительские кредиты растут по нескольким совокупным причинам: привлекательность ставок по данным видам кредитования и упрощение условий получения кредита. Кроме того, это также связано с нежеланием или невозможностью копить деньги, но желанием купить нужную вещь или услугу», — считает Люшин.

Поэтому, по его словам, ограничения, которые планирует правительство в части выдачи потребительских кредитов, необходимы, чтобы не допустить закредитованности населения.

«Это необходимо, чтобы защититься от возможных потерь. Риск в том, что при закредитованности населения появляется уязвимость перед негативными факторами. То есть, если граждане не смогут погашать задолженности, то в случае какой-либо финансовой нестабильности банковская система понесет потери», — опасается Люшин.

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