«Князь Владимир» возвращается в Ялту

Ялта, Крым, , 17:28 — REGNUM Теплоход «Князь Владимир» возобновляет регулярное круизное сообщение, приостановленное ранее из-за пожара. 7 августа судно зайдёт в ялтинский порт. Об этом 2 августа на своей странице в Facebook сообщил директор Крымских морских портов Алексей Волков.

«5 августа на линию вернётся «Князь Владимир». Круизное судно планирует заход в порт Ялты 7 августа. На следующий день покинет порт и продолжит рейс», — отметил Волков.

Рассчитанный на 940 пассажиров теплоход «Князь Владимир» был построен в 1977 году, в 2017 году его переоборудовали. Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году отправление лайнера было намечено на 29 апреля, но его перенесли на 6 мая из-за неисправности. Однако и тогда рейс по маршруту Сочи — Севастополь так и не состоялся из-за пожара, вспыхнувшего на борту.