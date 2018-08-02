В Германии ожидается худший урожай века

Берлин, , 17:26 — REGNUM В Германии, в связи с непрекращающейся жарой и засухой, вновь уменьшен прогноз производства пшеницы, на этот раз — с 41 до 36 млн тонн. Об этом в среду, 1 августа, заявил Немецкий крестьянский союз (DBV), сообщает Deutsche Welle.

По словам главы союза Йоахима Руквида, собранный на данный момент урожай пшеницы и рапса свидетельствует о катастрофических для немецкого сельского хозяйства последствиях засухи. Скорректирован в сторону понижения и ожидаемый урожай самого важного в Германии вида зерновых культур — озимой пшеницы. Согласно новым прогнозам, ее урожай в этом году будет на 20% меньше прошлогоднего. Урожай озимой ржи, в свою очередь, сократится на 28%, а озимого рапса — на 21%.

Йоахим Руквид также заявил, что немецкие власти должны незамедлительно оказать крестьянам помощь, однако министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер в ответ обратила внимание, что для начала помощь должны оказать именно федеральные земли.

Федеральный министр, кроме прочего, также уклонилась от ответа на требования Немецкого крестьянского союза выделить фермерам Германии материальную помощь в размере одного миллиарда евро. Вместо этого Клёкнер напомнила Руквиду об аналогичной засухе 2003 года, когда власти федеральных земель и федеральный центр выделили крестьянам по 40 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Немецкий крестьянский союз уже предупредил потребителей о повышении цен на продовольствие в Германии грядущей осенью. На данный момент известно, что особенно заметно вырастут цены на картофель, мясо и молочные продукты.