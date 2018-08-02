Европейцам полюбились автомобили Lada?

Берлин, , 17:24 — REGNUM Рекордные за последние несколько лет показатели продаж автомобилей Lada на российском и внешних рынках были озвучены «АвтоВАЗом» в июле: спрос на отечественные автомобили за первые 6 месяцев этого года вырос на 21,1% внутри страны и на 64% — за рубежом. В Европейском союзе, в свою очередь, продажи выросли на 10,7%, сообщает DW.

В силу своей сравнительной доступности новые автомобили марки Lada остаются лидерами по продажам на российском рынке. Согласно официальным данным «АвтоВАЗа», в первом полугодии 2018 года в России было реализовано почти 170 000 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 21,1% выше прошлогодних показателей.

Рост продаж на внешних рынках выглядит еще более внушительно — там Lada набрала 64%. Однако в единицах этот показатель смотрится несколько скромнее — за первые 6 месяцев 2018 года за пределами России было продано 16 592 автомобиля, что почти в 10 раз меньше, чем на внутреннем рынке.

Сейчас автомобили Lada экспортируются более чем в 30 стран мира. Основными рынками сбыта пока остаются государства-члены ЕАЭС Казахстан и Белоруссия. На их долю пришлось более 10 000 проданных за границей авто марки Lada. Однако машины Lada пользуются популярностью и в других странах СНГ, в частности в Узбекистане. А в первом полугодии Lada, по сообщениям пресс-службы «АвтоВАЗа», вышла еще и на рынки Кубы, Чили и Туниса.

В Евросоюзе за первое полугодие было продано всего 2770 новых автомобилей Lada, что составляет 16,7% от всех экспортных продаж марки за указанный период, но, в то же время, всего лишь 0,035% от общего числа продаж новых автомобилей на европейском рынке. Тем не менее, в этом году сразу две модели марки Lada попали в рейтинг ТОП-100 самых продаваемых в Европе моделей, составленный международным аналитическим агентством Focus2move и опубликованный 30 июля. Lada Vesta за год поднялась в этом рейтинге с 72-го на 56-е место, а вот еще одна популярная в Европе модель — Lada Granta, наоборот, спустилась с 57-й строчки на 65-ю.

Помимо этих двух моделей, сегодня европейцы также обращают внимание на Lada 4×4. Обусловлено это тем, что некоторые модели «АвтоВАЗа» традиционно находили своего покупателя в Европе еще в советское время, поясняет руководитель аналитического отдела «Автостат» Андрей Топтун, а тогда огромной популярностью пользовалась «предшественница» Lada 4×4 — полноприводная «Нива» (ВАЗ 21−21), которая, к слову, также продавалась в Австралии и Новой Зеландии.

По мнению эксперта, основным конкурентным преимуществом российской марки в Европе на данный момент является невысокая цена. В Германии продажами автомобилей Lada занимаются порядка 240 салонов, а в Австрии — около 40, сообщил DW представитель LADA Automobile GmbH Бернд Хак. Так, в салонах этой компании Lada Vesta в базовой комплектации стоит 12 000 евро, в комплектации «люкс» — 14 150 евро, а Lada 4×4 стоит 11 000 евро.

Внедорожники Lada пользуются популярностью среди лесников и охотников, отмечают немецкие автодиллеры. «В сегменте настоящих внедорожников по такой цене ничего не найти», — подчеркивает также Андрей Топтун. Других же покупателей привлекает подходящее соотношение цены и мощности автомобиля. Кроме того, не стоит забывать, что есть «особая категория людей, которые любят все делать своими руками», добавляетТоптун, и для них Lada — это идеальный автомобиль.