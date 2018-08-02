В Казахстане высказались против приватизации киностудии «Казахфильм»

Астана, , 17:18 — REGNUM Киностудию «Казахфильм» необходимо исключить из списка приватизируемых объектов, заявил и. о. председателя комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана Калымжан Ибраимов. Об этом 2 августа сообщает агентство «Казинформ».

Ибраимов отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос исключения из списка приватизируемых организаций некоторых объектов. Он добавил, что есть также вопросы с объектами министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, которые требуют определения условий продажи.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля в Казахстане на продажу были выставлены 502 объекта государственной собственности, из которых 421 был продан за 216 млрд тенге ($618,5 млн). В республике действует комплексный план приватизации.

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