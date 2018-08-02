Четверг, 2 Августа 2018 года
17:37:18 МСК

В Казахстане высказались против приватизации киностудии «Казахфильм»

Экономика

По состоянию на 1 июля в Казахстане на продажу были выставлены 502 объекта

Астана, 2 августа 2018, 17:18 — REGNUM  Киностудию «Казахфильм» необходимо исключить из списка приватизируемых объектов, заявил и. о. председателя комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана Калымжан Ибраимов. Об этом 2 августа сообщает агентство «Казинформ».

Ибраимов отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос исключения из списка приватизируемых организаций некоторых объектов. Он добавил, что есть также вопросы с объектами министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, которые требуют определения условий продажи.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля в Казахстане на продажу были выставлены 502 объекта государственной собственности, из которых 421 был продан за 216 млрд тенге ($618,5 млн). В республике действует комплексный план приватизации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане приватизировали более 400 объектов на сумму $619 млн

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить