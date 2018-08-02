В Казахстане приватизировали более 400 объектов на сумму $619 млн

Астана, , 16:58 — REGNUM По состоянию на 1 июля 2018 года в Казахстане продан 421 объект государственного имущества на общую сумму 216 млрд тенге ($618,5 млн), сообщает 2 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на и. о. председателя комитета государственного имущества и приватизации Калымжана Ибраимова.

По его словам, в рамках комплексного плана приватизации в республике было выставлено 502 объекта, в том числе 29 объектов республиканской собственности, 229 объектов коммунальной собственности и 163 объекта нацхолдингов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля национальная компания «Казатомпром» запустила двухэтапный конкурс по продаже 40% акций «Каусти». Стартовая цена всего пакета составляет 3,833 млрд тенге ($11 млн).

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