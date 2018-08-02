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Долги населения России перед банками растут в два раза быстрее зарплат

Экономика

Потребительские кредиты в июне выросли на 15,9% в годовом выражении

Долги населения России перед банками растут в два раза быстрее зарплат
Тициан. Сизиф. 1548-49

Москва, 2 августа 2018, 16:52 — REGNUM  Задолженность жителей России перед банками за потребительские кредиты растёт в два раза более высокими темпами, чем их заработная плата и сбережения. Об этом 2 августа пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Минэкономразвития.

Сообщается, что в июне потребительские кредиты выросли на 15,9% в годовом выражении после роста на 15,1% в мае, а с устранением сезонности рост показателя в июне превысил 20%.

При этом рост реальных зарплат граждан замедлился с 7,6% в мае до 7,2% в июне, а рост вкладов населения в банках — с 7,7% до 7,1% соответственно.

По данным Центробанка России, за первое полугодие 2018 года портфель кредитов населению вырос на 1,1 трлн рублей и составил 13,3 трлн рублей.

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Потребительское кредитование
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