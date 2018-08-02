Нацбанк Казахстана опроверг сообщения СМИ об инвестиционных убытках

Астана, , 16:52 — REGNUM В первом квартале 2018 года инвестиционный доход от управления Национальным фондом Казахстана составил 67 млрд тенге ($191,8 млн), сообщили 2 августа в пресс-службе Национального банка республики.

В ведомстве отметили, что информация СМИ об инвестиционных убытках от управления Нацфондом в первом полугодии в размере 785 млрд тенге ($2,25 млрд) не соответствует действительности.

В Нацбанке заявили, что эта сумма не является инвестиционным убытком, а отражает инвестиционный результат в первом квартале. Убыток по результатам управления в размере 785 млрд тенге ($2,25 млрд) состоит из инвестиционного дохода и отрицательной разницы по перерасчету тенге, которая связана с укреплением национальной валюты.

Напомним, 30 июля аналитический портал Finprom со ссылкой на министерство финансов республики сообщил, что по итогам шести месяцев 2018 года инвестиционные убытки от управления Национального фонда Казахстана составили 785,4 млрд тенге ($2,25 млрд).

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