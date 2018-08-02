В Воронежской области собрано два миллиона тонн зерна

Воронеж, , 16:40 — REGNUM Два миллиона тонн зерна получили аграрии Воронежской области по данным на 2 августа, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В общей сложности, по информации пресс-службы, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади в 622,3 тыс. га — это 42,7% от общего объема площадей. Средняя урожайность — 32,3 ц /га. Самая высокая урожайность — в Нижнедевицком и Репьевском районах (44,5 центнеров с гектара), Хохольского (44,1), Лискинского (42,5), Острогожского (41,7 ц/га).

Как сообщало ИА REGNUM, первый миллион тонн зерна воронежские хозяйства получили к 30 июля. В целом объем урожая в этом году прогнозируется уровне 4 млн тонн зерна. В 2017 году урожай зерновых в Воронежской области был рекордным и составил 5,7 млн тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области получен первый миллион тонн зерна