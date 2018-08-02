Запрет на продажу алкоголя через Сеть не работает — стоит легализовать?

Москва, , 16:36 — REGNUM Несмотря на действующий запрет на продажу алкогольной продукции дистанционным способом, купить алкоголь в интернете в общем-то несложно — запрет формальный и не особо работающий. Логично, что законодатель, осознав, что в данном случае способ регулирования отношений путем запрета совершения определенных действий не работает, решил принять меры по урегулированию этой спорной сферы, вводя правила осуществления продажи алкоголя дистанционным способом, считает руководитель практики по интеллектуальной собственности и информационным технологиям «Качкин и партнеры» Екатерина Смирнова.

По ее словам, идея легализовать продажу алкогольной продукции дистанционным способом активно обсуждается уже достаточно давно: еще весной 2016 года был внесен в Государственную Думу первый законопроект об этом. Позднее его движение было заблокировано и он был отправлен на доработку.

Одной из причин стали сомнения по обеспечению технической возможности проверки документов лица, приобретающего алкогольную продукцию через Интернет, чтобы не допустить возможность его приобретения несовершеннолетними лицами, уточняет Смирнова.

В настоящее время на попытки обхода запрета продажи товаров дистанционным способом предпринимаются на практике. Например, на сайте алкогольная продукция предлагается не к покупке, а гарантируется в качестве подарка при приобретении какой-нибудь, чаще всего, безделушки.

Распространен также способ обхода, при котором алкоголь заказывается через интернет-сайт, но оплата проходит именно за доставку алкоголя, который покупается курьером в стационарной точке. Оплата услуг курьера по факту включает стоимость алкоголя, а сам товар получает покупатель формально в качестве подарка.

Также практикуется заключение некоего договора залога, по условиям которого покупатель представляет курьеру заем в размере стоимости алкогольной продукции, а сам получает от курьера алкоголь в качестве «залога», на который он при невозврате денежных средств курьером «обращает взыскание». Таких схем «мнимых сделок» по обходу запрета на продажу алкоголя через интернет достаточно много, и появляются еще более изысканные способы формально не нарушать законодательный запрет, но продажей алкоголя, тем не менее, заниматься.

В итоге сложилась ситуация, что запрет торговли алкоголем через интернет есть только формальный, но не особо действующий. Логично, что законодатель, осознав, что в данном случае способ регулирования отношений путем запрета совершения определенных действий не работает, решил принять меры по урегулированию этой спорной сферы, вводя правила осуществления продажи алкоголя дистанционным способом.

Законопроектом, который пока еще не внесен в Госдуму, предусмотрено вступление его в силу с 1 января 2019 года, то есть с этого момента будет существовать возможность получения лицензий на розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При этом до 1 января 2020 года такую лицензию вправе будут получить только лица, которые уже имеют соответствующие лицензии на производство и оборот алкогольной продукции. До 1 января 2020 года также будет разрешена розничная продажа дистанционным способом только вина, игристого вина (шампанского) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Стоит отметить, что в законопроекте предусмотрена возможность осуществлять торговлю алкогольной продукции дистанционным способом только путем предложения к продаже товаров на сайте с доменным именем в зоне.egais.ru.

Лицо, осуществляющее торговлю алкоголем дистанционным способом, может утратить право использования такого доменного имени, если будет аннулирована или прекращена его лицензия на розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Такое регулирование направлено на обеспечение возможности государственного контроля за дистанционной продажей алкоголя, что в целом оправданно.

Однако говорить о том, что такое регулирование сразу позволит в полной мере очистить рынок от «серых» продаж алкоголя изощренными способами в обход всех запретов и правил, точно пока нельзя, тем не менее общая тенденция законодателя, направленная на попытку регулирования, а не просто запрета, кажется весьма положительной.