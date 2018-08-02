Полиция пожаловалась в УФАС на мэрию чувашского города

Чебоксары, , 16:29 — REGNUM В Чувашии прекращено производству по делу в отношении администрации Новочебоксарска, возбуждённое антимонопольной службой по заявлению полиции. Предметом разбирательства стал проект по строительству общественного туалета, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дело было возбуждено после обращения, поступившего от полиции. Стражи порядка обращали внимание на признаки нарушения антимонопольного закона в действиях администрации Новочебоксарска при утверждении распоряжений и использовании средств МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарск» на выполнение работ по прокладке водопровода и канализации. Речь идёт о распоряжениях, принятых в сентябре 2016 года, по строительству общественного туалета по улице Советская, 46.

В заявлении полиции, по данным УФАС, отмечается, что в рамках данных распоряжений АУ «Ельниковская роща» было определено заказчиком проекта, а коммунальному предприятию было рекомендовано принять участие в реализации проекта, а затем оно было определено подрядчиком, при этом на него возлагались затраты на строительно-монтажные работы. В письме также говорится, что «Коммунальные технологии» выполнили данные работы за счёт прибыли предприятия, затраты составили около 804 тыс. рублей.

«Однако затраты на строительство вышеуказанных сетей МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарска» в производственную и инвестиционную программу не были заложены. […]

На основании вышеизложенного заявитель просил провести проверку и дать оценку правомерности действий вышеуказанных лиц», — говорится в документе.

УФАС возбудило дело по признакам нарушения ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия органов местного самоуправления). Решение основано на том, что бюджетные средства на выполнение работ по прокладке водопровода и канализации не привлекались, говорится в документе. По данным ведомства, после окончания работ «сети были поставлены на баланс предприятия и являются объектами основных средств предприятия, предназначенных для получения доходов в будущем».

По мнению антимонопольщиков, нарушение закона выразилось «в утверждении (принятии) распоряжения администрации города от 01.09.2016 №334 «О реализации общественно-значимого проекта», «согласно которому в том числе рекомендовано МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарска» принять участие в реализации данного проекта в части выполнения работ по прокладке водопровода и канализации».

Было выдано предупреждение об отмене распоряжения. 12 июля 2018 года данное распоряжение было признано утратившим силу. В связи с исполнением предупреждения УФАС прекратило производство по делу.