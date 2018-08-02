Суд назвал незаконным использование тюменскими золотоискателями земли Югры

с. Саранпауль, Югра, , 16:56 — REGNUM Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа обязал тюменскую золотодобывающую компанию освободить незаконно захваченный государственный земельный участок, расположенный в урочище Саранпаульское. Согласно решению суда, ООО «ЮграЗолото» должно передать участок в лесной фонд департаменту недропользования и природных ресурсов Югры, говорится в материалах суда.

Из решения суда следует, что ООО «Югразолото» самовольно разместило на чужой территории 13 балков, экскаваторы, бульдозеры и иное имущество. Данный факт был установлен в ходе прокурорской проверки. Разрешения на пользование государственным участком у ООО «ЮграЗолото» не было. Прокурором был составлен акт, выдано предписание освободить территорию. Но участок ООО «ЮграЗолото» упорно не освобождало, несмотря на штраф в 200 тыс. рублей.

Интересно, что уставной капитал данной золотодобывающей компании составляет 10 тыс. рублей. Владеет им бизнесмен из Тюмени, который помимо ООО «ЮграЗолото» является учредителем ещё 11 компаний, среди которых предприятия розничной торговли, агентство путешествий и предприятие по консервированию и переработке овощей.

Отметим, что ранее сотрудники вышеуказанного ООО намывали золото на участках Хальмерьинский и Сосьвинский в Березовском районе ХМАО без решений исполнительных органов власти и разрешения департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО.