В Узбекистане предпринимателям отдадут пустующие учреждения культуры

Ташкент, , 16:21 — REGNUM Предпринимателям Узбекистана дадут возможность по «нулевой» цене выкупить бездействующие здания государственных учреждений культуры и искусства, сообщает 2 августа издание «Новости Узбекистан» со ссылкой на соответствующее постановление президента.

Документ предполагает также аренду этих зданий по «нулевой» ставке. При этом предприниматели обязаны будут реконструировать здание или организовать на его основе объект культурного досуга. Использование объекта в других целях не разрешается до окончания срока действия соглашения, которое заключается на 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2018 года в Узбекистане отменят плановые проверки предпринимателей, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью.

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