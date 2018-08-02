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В Крыму увеличили посевные площади на 150 тысяч га

Экономика

Власти РК решили задействовать запасные земли

В Крыму увеличили посевные площади на 150 тысяч га
Борис Кустодиев. Пашня. 1917

Симферополь, 2 августа 2018, 16:01 — REGNUM  В Крыму увеличиваются посевные площади за счёт ввода в эксплуатацию земельного запаса. Об этом 2 августа на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас в эксплуатацию вводятся земли запаса, около 120−150 тысяч гектар», — уточнил министр.

Он также отметил, что для повышения устойчивости пшеницы и ячменя к засухе в 2018 году на полуостров завезли 13 новых сортов зерновых ростовской и ставропольской селекции.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские аграрии собрали почти 900 тысяч тонн ранних зерновых культур, а для сева озимой группы зерновых им необходимо почти 90 тысяч тонн семян.

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Сельское хозяйство
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