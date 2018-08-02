Эксперт об «успехах» экономики Украины: Реальные доходы людей только падают

Киев, , 15:52 — REGNUM На Украине, вопреки заявлениям властей, уже более двух лет подряд реальные доходы граждан страны и уровень их сбережений только падают. Об этом заявил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 августа.

Таким образом Гончаров отреагировал на недавнее заявление первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Степана Кубива о том, что ВВП Украины растет девять кварталов подряд,.

«Меня (это заявление) несколько приободрило и даже воодушевило. Но в то же время очень огорчает тот факт, что еще большее число кварталов подряд падают реальные располагаемые доходы подавляющего большинства украинцев, и их сбережения куда-то исчезают», — констатировал Гончаров.

По его словам, экономический рост в стране достигнут за счет увеличения потребления, а не роста промышленного производства.

«Если же серьезно на эту тему говорить, то следует напомнить министру, что главный бенефициар экономического роста — это наш национальный потребитель или, проще говоря, бедное население. Соответственно, показатели роста ВВП Украины рисуются за счет эффекта низкой базы, большого количества дутых проектов, непроизводительных расходов и избыточного объема запасов товарно-материальных ценностей. Всё!» — добавил Гончаров.

Он также считает, что за непродуманную экономическую политику правительства украинцы расплачиваются обесцениванием гривны, инфляцией и снижением доходов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в конце июля на Украине резко вырос официальный курс доллара США, с 26,45 грн. до 27 грн. 31 июля в НБУ сообщили, что курсовые колебания вызваны, в том числе, активным перечислением компаниями дивидендов за границу (с начала июля с этой целью было куплено почти 300 миллионов долларов) и выходом нерезидентов из облигаций внутреннего госзайма (с начала июля объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд гривен).

В 2017 году экономика Украины, согласно официальным данным, выросла на 2,5%. Нацбанк прогнозирует дальнейшее ускорение роста реального ВВП в 2018 году до 3,4%, причем предполагается, что основным двигателем роста экономики будет оставаться частное потребление. При этом МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины: в 2019 году ожидается рост ВВП на 3,3% вместо 4%. Фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%.