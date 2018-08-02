Ректоры ВШЭ и МГИМО предлагают учить студентов «в кредит»

Москва, , 15:48 — REGNUM Для абитуриентов с высокими баллами, поступающими на платные места в вузы, государство должно вернуть программу льготных образовательных кредитов. Об этом заявили ректоры МГИМО и Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолий Торкунов и Ярослав Кузьминов в ходе пресс-конференции.

По словам Кузьминова, поскольку в ВШЭ высокая стоимость обучения, «неплохо было бы субсидировать тех, кто идет на платные места с очень высокими баллами, чтобы сделать нормальный образовательный льготный кредит».

Ректор МГИМО поддержал коллегу, заявив, что «из-за бюрократических проблем» в России исчезли программы предоставления образовательных кредитов, хотя такие кредиты являются правильной общемировой практикой. Торкунов также отметил, что данный вопрос планируется решать вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Напомним, образовательный кредит предполагает оплату обучения студента в вузе банком, причём во время учёбы студент платит лишь проценты по займу, а само «тело» кредита он начинает погашать только после получения диплома и трудоустройства.