Зерновые в Ульяновской области убраны с четверти площадей

Ульяновск, , 15:35 — REGNUM В Ульяновской области зерновые и зернобобовые культуры собраны с четверти площадей. По урожайности зерновых регион вошёл в число лидеров в Поволжье, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

К уборке зерновых и зернобобовых приступили все муниципальные образования области. По данным на 2 августа, зерновые культуры убраны с площади 162 859 га (или 26,9% от плана), валовой сбор составил 413 631 тонн при средней урожайности 25,4 ц/га.

Озимая пшеница убрана с площади 153 604 га (56,9% от плана), валовой сбор составил 394 908 тонн при урожайности 25,7 ц/га, озимая рожь — с 3620 га, её валовой сбор составил 8005 тонн при средней урожайности 22,1 ц/га. Озимая тритикале убрана с площади 60 га, её валовой сбор составил 96 тонн при средней урожайности 16 ц/га. Ячмень убран с площади 4 301 га.

Озимый рыжик и ранние овощи убраны с площади 3819 га (или 78,5%), овощи — с 8,5 га. Продолжается заготовка кормов: многолетние травы убраны с площади 60 996 га (97,2% от плана), однолетние — с 40 496 га (78,3% от плана).

Отметим, в этом году яровой сев проведён на площади 615,2 тыс. гектаров. План выполнен на 101,7%. К прошлому году данный показатель увеличен на 12,5 тыс. гектаров. Посевная площадь зерновых, зернобобовых и кормовых культур в регионе в 2018 году составила 741 тыс. гектаров при плановых значениях в 724 тыс. гектаров.