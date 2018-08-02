Цены на нефть немного стабилизировались на отметке $72,50

Москва, , 15:34 — REGNUM В середине недели стоимость нефти эталонной марки Brent резко снизилась до $72,17 за баррель на фоне неожиданного увеличения запасов в США. Падение цены барреля только 1 августа составило почти 2%. 2 августа цены немного стабилизировались на отметке $72,50 за бочку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Василий Свирин.

По опубликованным данным министерства энергетики США коммерческие запасы сырой нефти выросли на 3,803 млн баррелей за прошедшую неделю вместо ожидавшегося сокращения на почти на 2,8 млн баррелей. Увеличились и запасы дистилляторов на 2,983 миллиона, а запасы бензина сократились на 2,536 млн баррелей. Все эти показатели значительно отличались от прогнозированных уровней, что дало нефти дополнительный импульс.

«Стимулирующим фактором для снижения цен на нефть послужило беспокойство по поводу эскалации торговой войны между США и Китаем, которая, безусловно, негативно скажется на темпах развития мировой экономики и приведет к сокращению спроса. Увеличение уровня добычи со стороны России и Саудовской Аравии может привести к очередному переизбытку предложения на рынке нефти», — отметил эксперт.

3 августа ожидается отчет о количестве буровых установок от Baker Hughes, который на прошлой неделе показали умеренный рост. Если пятничный отчет покажет дальнейшее восстановление количества активных установок, это негативно повлияет на рынок нефти в связи с опасениями увеличения добычи на сланцевых месторождениях и увеличения экспорта нефти из США.

«Более вероятным кажется продолжение нисходящего тренда, который берет свое начало с мая текущего года после того, как была достигнута психологически важная отметка в $80 за баррель. В ближайшей перспективе ожидается тест уровня поддержки, который находиться на ценовой отметке $70,20 за баррель, закрепление ниже которого отправит цены к новым локальным минимумам. Если не произойдет никаких неожиданных обострений в отношениях США и Китая, стоимость нефти марки Brent завершит неделю в ценовом диапазоне $71,80 — 72,40», — считает Свирин.

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