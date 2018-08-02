В Новокузнецке подешевела капуста и подорожали картофель и гречневая крупа

Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:32 — REGNUM В июле в Новокузнецке подешевели колбаса вареная (на 0,3%), яйца куриные (на 2,9%) и капуста белокочанная (на 35,5%) — такие данные привели в отделе контроля цен и смет администрации города.

В то же время повышение цен зафиксировано на овощи. Цена на картофель выросла на 6,8%, морковь — на 18,1%. Подорожали сахарный песок — на 0,9%, мясо кур — на 1,3%, масло подсолнечное — на 0,9%, крупа гречневая — на 5,4% и молоко питьевое — на 0,4%.

«Цены остались без изменений на такие продовольственные товары, как масло сливочное, кефир жирностью 2,5%, творог жирностью до 5%, хлеб пшеничный первого сорта, сметана 10% жирности. Однако повышение стоимости на овощную группу товаров в весенне-летний период отмечается ежегодно. Так, например, в июле 2017 года цены на морковь выросли на 17,7%», — утверждают в администрации муниципалитета.

По данным Кемеровостата, в июне индекс потребительских цен по Кемеровской области составил 100,4% (с начала года — 101,8%), в том числе на продовольственные товары — 100,4% (101,4%), непродовольственные — 100,3% (103,1%), услуги — 100,4% (100,8%).

Среднемесячная заработная плата в Кузбассе в январе — мае составила 35 586 рублей (по сравнению с соответствующим периодом 2017 года возросла на 14,9%).