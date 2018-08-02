До 2021 года на развитие автопрома в Узбекистане выделят свыше $290 млн

Ташкент, , 15:34 — REGNUM С 2018 по 2021 год «Узавтосаноат» («Узавтопром») планирует реализовать десять инвестиционных проектов стоимостью $290,9 млн, сообщает 2 августа издание Kun. uz со ссылкой на Государственный комитет по инвестициям.

Для освоения новых моделей легковых автомобилей будет направлено $65,1 млн, на коммерческие транспортные средства — $110,7 млн. На локализацию производства комплектующих планируется инвестировать $51,9 млн.

Издание отмечает, что Асакинский автомобильный завод планирует обновить модельный ряд в течение 3−4 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня глава GM Uzbekistan Шавкат Умурзаков заявил, что с 1 августа стоимость отечественных автомобилей в Узбекистане увеличится в среднем на 14%. 1 августа в компании сообщили, что повышение цен отменено.

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