Санкционная тема не оказывает значительного влияния на рубль

Москва, , 15:24 — REGNUM С начала недели (30 июля) курс рубля, находившийся на отметке 62,66, укрепился до 61,95. Положительным влиянием рубля стал рост рынка нефти в сторону уровня $76 долларов за баррель. Дополнительным фактором роста рубля стало решение Банка России в третий раз подряд сохранить без изменения ключевую ставку на уровне 7,25%. Высокий спрос на рубль поддерживался в рамках налогового периода, завершившегося 30 июля, и выплат дивидендов российскими компаниями-экспортерами. В итоге национальная валюта достигла двухнедельного максимума, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Александр Шильников.

«Но уже 31 июля на неожиданном росте запасов нефти в США цены на нефть устремились к отметке $74 доллара за баррель, потянув за собой курс рубля 62,4 рублей за доллар. Дополнительно масла в огонь подлило решение ЕС о введении санкций в отношении компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Само по себе решение хоть и не способно нанести заметного ущерба российской экономике, но демонстрирует в целом усиление санкционного давления со стороны США и ЕС, а значит, потенциально может открыть дорогу более серьезным санкциям в отношении России. Широко обсуждаемая встреча президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина вызвала негативную реакцию на родине американского президента и способствовало новому витку обсуждения в Конгрессе США более суровых санкций в отношении России», — пояснил эксперт.

В связи с отпусками американских конгрессменов в августе санкционная тема не будет оказывать значительного влияния на российскую валюту. Однако в сентябре эта тема может выйти на первый план в российско-американских отношениях. Все это заставляет инвесторов нервничать, а нерезидентов сокращать или в лучшем случае не наращивать свои вложения в российские гособлигации. Снижение цен на нефть в июле, возможно, подтолкнет финансовое ведомство уменьшить объемы покупок иностранной валюты. Это несколько ослабит давление на российскую валюту, но по-прежнему будет оставаться одним из главных факторов, играющим против рубля.

«Доллар США демонстрирует определенное укрепление против всех валют после решения ФРС сохранить процентную ставку на текущих уровнях 1,75−2% и подтверждения намерений о ее постепенном повышении в сентябре — декабре текущего года. Хорошие экономические данные США и положительная оценка состояния экономики со стороны ФРС привели рубль в паре с долларом в коридор 63−63,50. В ближайшее время после небольшой коррекции курс рубля может устремиться к отметке 63,50−63,70. Драйвером для усиления доллара могут стать данные по безработице и оплате труда в США, которые будут опубликованы 3 августа», — полагает Шильников.

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