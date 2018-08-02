Приватизация на Украине: Цену активов определит не Киев, а «советники»

Киев, , 15:24 — REGNUM На Украине официально стартовала малая приватизация, а также продолжается усиленная подготовка к распродаже больших активов. Подробности приватизационных процессов 1 августа в эфире телеканала NewsONE рассказал и.о. руководителя фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

По его словам, на сегодня в системе электронных закупок ProZorro на продажу выставлены более 700 «малых» объектов госсобственности, стоимостью около 250 млн грн. (9,3 млн долл.). Чиновник добавил, что ФГИ рассчитывает в целом получить от продажи объектов малой приватизации около 1,5 млрд грн. (около 55 млн долл.).

«По поводу суммы, которую мы ожидаем от малой приватизации. Здесь у нас с минэкономики немного разнятся цифры. Они очень оптимистичны и говорят, что мы от малой приватизации можем получить примерно 2,5−3 млрд грн. По оценкам работников фонда, мы ожидаем от малой приватизации сумму в размере около 1,5 млрд грн.», — сказал Трубаров.

При этом он сообщил, что стартовую цену объектов т.н. «большой» приватизации будет определять не правительство, а международные компании.

«Прошло первое заседание конкурсной комиссии, на которой мы отобрали советников на первые шесть объектов из большой приватизации. Это Одесский припортовый завод, «Президент отель», фармацевтическая фирма «Индар», Объединенная горно-химическая компания, завод «Электротяжмаш» и шахта «Краснолиманская»… Продажа объектов большой приватизации будет происходить с привлечением советников, которых мы отбираем на конкурсной основе. Одесский припортовый завод — это один их проблемных, но действительно очень хороших активов для инвесторов с точки зрения вложения капитала. Этот актив вместе с другими 20 предприятиями крупной приватизации вошел в список предприятий на 2018 год», — сказал Трубаров.

По его словам, советники, которых отобрали в Киеве — это, как правило, консорциумы «с хорошим именем, хорошим послужным списком».

«Они будут помогать нам продавать… Одной из функций советника является определение стартовой цены и условий продажи, которые потом будут закрепляться решением кабинета министров Украины. Государство специально ушло от законодательного определения стартовой цены. Теперь это будет делать международная компания, которую мы отобрали на конкурсной основе. В ближайшее время мы опубликуем список победителей конкурса», — пообещал Трубаров.

По его словам, правительству важно найти для государственных предприятий «эффективного собственника и инвестора, который создаст рабочие места и начнет отчислять налоги».