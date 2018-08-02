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В Ростове-на-Дону могут появиться новые трамвайные пути

Экономика

Маршруты прорабатываются

В Ростове-на-Дону могут появиться новые трамвайные пути
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трамвай

Ростов-на-Дону, 2 августа 2018, 15:20 — REGNUM  Ростовские власти озаботились развитием трамвайных линий. Согласно стратегии развития городского рельсового транспорта, трамвайные пути могут соединить несколько районов города-миллионника.

«Принято решение о развитии трамвайных линий в направлении запад-центр-восток. Генеральным планом Ростова предусмотрено соединить с западной и центральной частями города с поселком Александровка и перспективными районами жилзастройки в границах бывшего аэропорта», — цитирует портал 161.ru представителя администрации.

Кроме того, прорабатывается вопрос обособления трамвайных путей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года ростовские урбанисты и активисты предложили обособить трамвайные пути. Именно электротранспорт, по их мнению, вполне мог бы решить проблему пробок. Об этом сказано в обращении губернатору Ростовской области Василию Голубеву, которое поддержали более 2 тыс. человек. В пример общественники привели успешный опыт российских городов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский трамвай: есть ли шанс выжить?

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Судьба общественного транспорта в городах России
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