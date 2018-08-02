Антикоррупционные ведомства Киргизии вернули государству 234 млн рублей

Бишкек, , 15:11 — REGNUM За два месяца, минувших с момента открытия антикоррупционного спецсчета, правоохранительные органы Киргизии перечислили на него свыше 255,5 млн сомов (234,4 млн рублей). Об этом сегодня, 2 августа, сообщила пресс-служба министерства финансов.

В ведомстве отметили, что больше всего денег на антикоррупционный счет поступило от госкомитета нацбезопасности — свыше 132 млн сомов (121,1 млн рублей). Затем следуют госслужба по борьбе с экономическими преступлениями — более 63,3 млн сомов (58,1 млн рублей), и генеральная прокуратура — свыше 59,3 млн сомов (54,4 млн рублей). Замыкает список министерство внутренних дел — 533 тысячи сомов (489 тысяч рублей).

ИА REGNUM напоминает, что 3 июля 2018 года министерство финансов Киргизии открыло единый депозитный счет, на который правоохранительные органы республики перечисляют деньги, поступающие от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях. Часть этих денег будет направлена на стимулирование деятельности антикоррупционных ведомств.

По данным ГСБЭП, в январе — июне 2018 года ущерб от экономических преступлений превысил 3,9 млрд сомов (около 3,6 млрд рублей), что на 72,1% больше, чем в 2017 году. В бюджет удалось возместить около 2,4 млрд сомов (около 2,2 млрд рублей).

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