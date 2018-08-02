«Повышение пенсионного возраста необходимо по многим причинам»

Астрахань, , 15:08 — REGNUM Если было бы голосование по поводу повышения пенсионного возраста, я бы высказался «за». Повышение необходимо по многим причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM ветеран труда, член Общественной палаты муниципального образования «Город Астрахань», экс-мэр г. Астрахани Игорь Безрукавников.

Во-первых, имеет место быть чисто экономический фактор. Тем пенсионерам, которые уже получают пенсии, её не уменьшили, потому что, к сожалению, число работающих по отношению к пенсионерам уменьшается. Во-вторых, в стране растет продолжительность жизни. Есть ряд и других причин, пояснил он.

«Решение запоздалое, его надо было принимать раньше, потому что негативные процессы в пенсионной системе России пошли гораздо раньше, и здесь власти затянули немножко. Большинство людей позитивно относится к инициативе правительства РФ. Повышение пенсионного возраста беспокоит только людей предпенсионного возраста, которые вот-вот собирались на пенсию. Но особого негатива у населения нет, все понимают, что мера необходимая», — высказал свое мнение Безрукавников.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»