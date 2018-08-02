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Засуха в Крыму погубила 23 тысячи гектаров ранних зерновых

Экономика

По предварительным данным аграриев, ущерб оценивается в 237 миллионов рублей

Засуха в Крыму погубила 23 тысячи гектаров ранних зерновых
Выжженная земля

Симферополь, 2 августа 2018, 15:01 — REGNUM  По предварительным итогам кампании по уборке ранних зерновых культур Крыму, засуха погубила урожай на сумму 237 миллионов рублей. Об этом 2 августа на пресс-конференции в Симферополе заявил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Общая площадь списания составила 23 тысячи га на сумму 237 миллионов рублей. Есть ряд районов, в которых не добрали часть урожая», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильной засухи в шести из 14 сельскохозяйственных районов полуострова в начале лета был введён режим чрезвычайной ситуации.

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