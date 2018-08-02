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Урожай в 900 тыс. тонн зерновых получили аграрии в Крыму

Экономика

Убрано 98% площадей

Урожай в 900 тыс. тонн зерновых получили аграрии в Крыму
Урожай

Симферополь, 2 августа 2018, 14:53 — REGNUM  Крымские аграрии обработали 547 тысяч гектар земли, собрав почти 900 тысяч тонн ранних зерновых культур. Об этом 2 августа на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В ближайшие дни мы заканчиваем уборку, которая началась в этом году намного раньше из-за засушливой весны. Убрано 98% площадей, собрали пшеницу, яровой ячмень», — сообщил министр.

Он также отметил, что в связи с прошедшими обильными осадками почва находится в хорошем состоянии и на ней можно работать всеми сельхозорудиями, поэтому уже сейчас началась её подготовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве сельского хозяйства РК отмечали, что в случае нехватки урожая, власти используют запасы интеграционного фонда или попросят о помощи соседние регионы.

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Урожай
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