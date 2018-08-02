В 2018 году промышленная продукция в Казахстане подорожала на 9,4%

Астана, , 14:53 — REGNUM За семь месяцев 2018 года цены на товары предприятий-производителей промышленности в Казахстане повысились на 9,4%, сообщили 1 августа в пресс-службе комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Повышение цены в июле по сравнению с июнем составило 1,2%, а по сравнению с июлем 2017 года — 24,3%. В горнодобывающей промышленности цены с начала года повысились на 13%, а в обрабатывающей промышленности — на 5,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам семи месяцев 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,7%. Продовольственные товары в республике подорожали на 2,5%, непродовольственные — на 3%, а услуги — на 2,8%.

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