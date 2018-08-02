«С пенсионным возрастом сначала отрезали, а теперь начали отмерять»

Барнаул, , 14:44 — REGNUM Тому, что сегодня правительство РФ говорит по поводу возможной невыплаты пенсий, стоит верить. Если смотреть на статистику в Алтайском крае, то выясняется, что за последние несколько лет количество людей, которые выходят на пенсию, кратно увеличивается, а молодёжь, выходящая на работу, по количеству уступает, соответственно, имеет место быть угроза невыплаты пенсий и нынешним пенсионерам, и будущим, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Алтайского края Лев Коршунов.

Закрывать глаза на эту проблему нельзя. У граждан должно быть понимание того, что такая ситуация может привести к тому, что их дети, внуки не будут получать пенсию. Эту ситуацию надо обязательно обсуждать, не уподобляться тем людям, которые как страус «прячут голову в песок» и вообще не хотят этой темой заниматься, — сама по себе ситуация не рассосётся.

«Притом имеют место быть отрицательные момент. Так, негативное отношение складывается по поводу срока, который прибавляют женщинам (восемь лет). Всё женское сообщество Общественной палаты Алтайского края категорически против такого повышения. Женщина по жизни выматывается больше, чем мужчина, особенно в семьях, где много детей. Мужчины тоже изнашиваются к 60 годам, и многие не доживают до 70 лет. Это важные вопросы, от которых нельзя уходить», — считает эксперт.

Сейчас повышение пенсионного возраста — одна из самых обсуждаемых и скандальных тем. Почему же сначала было не обсудить ее, не переругаться, не перессориться, но в конечном итоги найти какой-то консенсус — и с этим консенсусом уже пойти на принятие законопроекта. Но было сделано наоборот — сначала было отрезано, а потом начали отмерять.

«Технология обсуждения этого законопроекта должна была быть другая — сначала сделать нулевое обсуждение, но ситуацию еще можно поправить. В сентябре начнется самое тяжелое и самое трудное — второе чтение законопроекта в Государственной думе РФ. На этапе между первым и втором чтением депутатам надо остановиться и внимательно выслушать то, что сегодня обсуждается людьми на улицах и в общественных организациях, и тот ценз, который есть, выносить на второе чтение. Все замечания по законопроекту о повышение пенсионного возраста высказаны и направлены в соответствующие органы, диалог только начался», — высказал свое мнение Коршунов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»