Долги мэрии Орла за школьное питание доросли до уголовного дела

Орел, , 14:44 — REGNUM В Орле после проверки прокуратурой соблюдения администрацией города законодательства при расчетах с поставщиками за питание в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях возбуждено уголовное дело. Об этом 2 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, управлением образования администрации мэрии заключались муниципальные контракты на организацию питания, однако средствами из бюджета эти договоры обеспечены не были. В итоги предприниматели, в соответствии с условиями контракта, оказали услуги, но оплачены они не были. Это привело в том числе и к задержке выплат заработной платы со стороны предпринимателей своим сотрудникам. По данным прокуратуры, сумма причиненного предпринимателям ущерба составила 119 млн рублей. По результатам проверок следственные органы возбудили уголовное дело по по ч. 1.1. ст. 293 УК РФ («Халатность»), ч. 2 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб»).

Кроме того, главе администрации Орла и заместителю главы администрации Орла — начальнику финансово-экономического управления объявлялись предостережения о недопущении нарушений требований действующего законодательства. Однако нарушения устранены так и не были, «в связи с чем прокуратурой района в адрес главы администрации г. Орла внесено представление, приняты меры уголовно-правового характера».

Как сообщало ИА REGNUM, долги за школьное питание у администрации города наблюдаются не первый год. Так, существенные долги областной центр накопил перед поставщиками школьного питания — в 2017 году ситуация была крайне острой. А в конце мая стало известно, что счета целого ряда муниципальных школ и детских садов заблокированы из-за финансовых сложностей.

31 июля Орловский горсовет одобрил предложение мэрии о получении кредита в 102 млн рублей: кредит, как заверил тогда представитель администрации города, позволит образовательным учреждениям города разблокировать к новому учебному году счета и достойно подготовить свои учреждения к 1 сентября.

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