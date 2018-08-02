Банк Англии поднял на 0,25% базовую процентную ставку

Лондон, , 14:41 — REGNUM В Великобритании базовая процентная ставка выросла до максимального с 2009 года уровня — Банк Англии поднял её по итогам августовского заседания на 0,25% — до 0,75% годовых. Об этом говорится в заявлении Комитета по кредитно-денежной политике регулятора.

Отмечается, что в июле члены комитета решили не поднимать базовую процентную ставку и оставить её на уровне 0,5%. Следует добавить, что впервые за десять лет Банк Англии поднял ставку до уровня в 0,5% в ноябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа по итогам заседания Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75−2% годовых. В сообщении финансового регулятора отмечается, что экономическая активность в США растёт высокими темпами, а безработица продолжает снижаться.

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