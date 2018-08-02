Компании Петербурга стали вдвое чаще приходить с повинной в УФАС

Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Петербургские компании стали намного чаще самостоятельно приходить в управление Федеральной антимонопольной службы и признаваться в картельном сговоре. Об этом сообщил 2 августа заместитель главы Санкт-Петербургского управления ФАС Вячеслав Тукаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Многие руководители компаний даже не знают, что это нарушение. В итоге, они приходят и пишут такие заявления. Это положительная тенденция. Они обязуются в дальнейшем не нарушать закон», — сказал Тукаев.

В 2017 году таких компаний было всего девять, но с начала 2018 года УФАС приняло уже 24 подобных заявления. Антимонопольщики провели 28 внеплановых проверок, что вдвое больше показателя прошлого года, по 23 из них установлены нарушения.

«Компании понимают свои риски, у нас штрафы за картели оборотные. Если мы говорим о сговорах на торгах, то штрафы достигают 50% начальной максимальной цены контракта. Компания, предполагая, что антимонопольный орган какие-то нарушения выявил, рассчитывает свои дальнейшие риски, и им, разумеется, проще пойти на сотрудничество с антимонопольным ведомством, сознаться в собственном сговоре, минимизировать репутационные и материальные издержки», — говорит начальник отдела УФАС Кристина Иващенко.

Она заявляет, что часто заказчики сами провоцируют компании на нарушение закона.

«Говорят: «Пожалуйста, выйдите на конкурс двумя-тремя компаниями, чтобы обеспечить себе победу». Зачастую компании могут не знать, в силу своей юридической неграмотности, что это нарушение закона. Заказчик сам озвучивает им модель поведения, в дальнейшем компания действует исходя из нее», — добавляет Иващенко.

Напомним, сейчас ФАС переходит от работы по конкретным жалобам к тотальному мониторингу всех госзакупок на предмет наличия картельных сговоров.

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