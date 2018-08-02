Медный проект Абрамовича на Чукотке купит казахстанская компания

Астана, , 14:31 — REGNUM Казахстанская компания KAZ Minerals намерена приобрести медный проект «Баимская», который принадлежит структуре бизнесмена Романа Абрамовича, в Чукотском автономном округе. Согласно заключённому соглашению, стоимость сделки — $900 млн и акции, включая первоначальное вознаграждение в размере $675 млн и отложенный платеж в размере $225 млн. Об этом сообщается на сайте компании 2 августа.

Читайте также: Добыча и производство меди в Казахстане: обзор рынка

Первоначальный платёж за 75-процентную долю участия в проекте составит $436 млн и 22,3 млн новых акций KAZ Minerals. Ещё 25% будет куплено за оставшиеся $225 млн акциями или деньгами в зависимости от реализации проекта. Сделка должна закрыться весной 2019 года после одобрения властями и регуляторами.

Ранее по теме: Итоги полугодия KAZ Minerals: рост производства меди и золота в два раза

Отмечается, что капитальные затраты на разработку рудника оцениваются в $5,5 млрд и будут уточняться при проведении технико-экономического обоснования.

Медный проект «Баимская» — одна из крупнейших в мире неосвоенных медных площадей с потенциалом создания масштабного низкозатратного медного производства на базе рудника открытого типа. По оценкам экспертов, текущие ресурсы оцениваются в 9,5 млн тонн меди при среднем содержании 0,43% и 16,5 млн унций золота при среднем содержании 0,23 г/т. В первые десять лет среднегодовой объём производства составит 250 тыс. тонн меди и 400 тыс. унций золота. Приблизительный срок жизни рудника — 25 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: «Норильский никель» рассчитывает на добычу меди на Чукотке