Удавка НДС

Максим Рева, , 15:08 — REGNUM

В нормально работающей экономической системе налоги являются не только основным источником пополнения бюджета, но и инструментами экономического регулирования. Правительство, используя фискальную систему, может влиять на денежные потоки между секторами экономики и регионами, может стимулировать потребление, а может, наоборот, остужать рынок перед лицом усиления инфляции. В любом случае основная задача — экономический рост.

Государственная дума без особого обсуждения — во всяком случае, таких дебатов не было видно на каналах отечественного телевидения — приняла решение о повышении НДС с 18% до 20%. Основное объяснение правительства, куда же пойдут дополнительно собранные с населения деньги, — инфраструктурные проекты. При этом само правительство признаёт, что рост НДС приведёт к росту инфляции, сокращению экономики и ещё сильнее ухудшит экономическое положение россиян.

НДС — это налог, который в полном объёме платит конечный потребитель. С каждых 100 рублей с нас теперь будут в бюджет забирать 16,66 руб., до увеличения налога эта сумма равнялась 15,25 руб. Казалось бы, небольшое, на 1,41 руб., увеличение, но подсчитайте, сколько вы тратите денег, и поймёте, какая сумма набежит за год. Но природа налога на добавленную стоимость такова, что побочный эффект от его изменения гораздо более сильный и более глубинно воздействует на экономику, чем потери или доходы конечного потребителя. НДС взимается со всей цепочки производства товара, его увеличение приводит к сокращению оборотного капитала предприятий, что ведёт к росту стоимости денег для бизнеса, так как недостающие деньги предприятие вынужденно будет заимствовать в банках, что также увеличивает стоимость продукта. Если же взять наш российский «особый путь», то НДС у нас порождает ещё больше проблем.

Все мы слышали слово «обнал». Как правило, обналичивание денег связывают с коррупцией, наличные деньги нужны, чтобы давать взятки. Но отчасти операции «обнала» используются предпринимателями для ухода от НДС. Кроме «обнала», для уменьшения или полного ухода от НДС используют и другие инструменты, в том числе незаконные и коррупционные. Государство с этим, естественно, борется. Усложняется бухгалтерская отчётность, на банки возложена фактически репрессивная обязанность соблюдать 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В совокупности это приводит к росту административных и бухгалтерских затрат, лишает бизнес гибкости и ведёт к росту коррупции, в результате снова получаем удорожание конечного продукта и потери в экономике.

Но даже если не брать в расчёт наш отечественный «особый путь», а опереться на экономическую логику, то увидим, что правительство и здесь, мягко говоря, не совсем владеет ситуацией. Самое большое достижение российских экономических властей — это низкая инфляция. Достигнуто это за счёт фактического обнищания населения, о чём свидетельствует статистика, показывающая сокращение как реальных доходов граждан, так и продолжающееся сокращение потребления. Увеличение НДС приведёт к ещё большому сокращению потребления, а значит, наша промышленность, которая, по заверениям правительства, успешно импортозамещается, будет сокращаться. Сокращение потребления и промышленности, наоборот, приведёт к недобору налогов. А учитывая наш «особый путь», проблема будет расти как снежный ком, бизнес, стараясь выжить, будет уходить от налогов, правительство начнёт борьбу за увеличение собираемости налогов, ещё больше начнёт закручивать гайки, получим усиление коррупции, бизнес потеряет полностью возможности для манёвра, плюс сокращение потребления, учтём страхи ЦБ продолжать политику сокращения процентных ставок из-за инфляционных ожиданий, которые, в свою очередь, усиливаются ростом НДС… И так далее.

При этом на инфраструктурные проекты правительство изымет дорогие деньги. НДС облагает оборотные средства предприятий и капиталы потребителей. Для предпринимателя стоимость заимствования оборотных средств доходит до 20−25%, потребительский же кредит — 30−40%. Само государство посредством ОФЗ заимствует под 7−8%, как показала работа Российского фонда прямых инвестиций, зарубежные инвестиции в наши инфраструктурные проекты могут стоить ниже 5% годовых. Запад из-за введённых санкции и не предоставит нам кредиты, но партнёры как с Ближнего, так и с Дальнего Востока готовы нас кредитовать.

И, кстати, о партнёрах. Наш «большой брат», Китай, понижает НДС, при этом в Китае растёт потребление и реальные доходы населения. Однако их недостаточно, чтобы поддержать уровень экономического роста выше 6% и выполнить планы о переводе китайской экономики с экспорта на внутреннее потребление.

Удивительно, что правительство публично не рассматривало вопрос о сокращении налоговой базы и прежде всего НДС. Предположим, что НДС не повысили, а уменьшили. Единственное негативное влияние от этого — сокращение доходов бюджета. Простые вычисления, основанные на цифрах бюджета 2018 года, говорят, что понижение НДС на 2% во втором полугодии привело бы к дефициту бюджета примерно в 1 трлн рублей. В текущем бюджете запланирован дефицит на уровне 1,25 трлн руб., при этом стоимость нефти рассчитана на уровне $43,8 за баррель. Текущие показатели значительно отличаются. На сегодня нефть стоит в районе $73−76 за баррель. Благоприятная конъюнктура на сырьевом рынке привела к профициту бюджета на 0,5 трлн руб. уже в первом квартале. Второй квартал будет мало чем отличаться от первого, а значит, уже в первой половине года бюджет получил тот самый 1 трлн руб., который мог бы выпасть в случае сокращения НДС на 2%.

Сокращение НДС дало бы больший импульс экономическому росту, что стало бы лучшим доводом для инвесторов. В то же время увеличилась бы собираемость налогов, так как ставка НДС 16%, уже делала бы часть операций по уходу от налогов экономически невыгодной. И, конечно же, существенно помогло бы отечественному бизнесу, который чувствует себя далеко не очень хорошо, о чём говорит индекс PMI, который последние три месяца находится ниже 50 пунктов.

Однако правительству деньги нужны здесь и сейчас, чтобы начать исполнение новых майских указов президента. Согласно им, правительство должно начать масштабные инфраструктурные проекты. Желание правительства за счёт экономического роста и простых граждан изыскать средства на инвестиции говорит о глубоком структурном кризисе. Ради предполагаемого роста экономики в каком-то будущем правительство сейчас делает шаги по сдерживанию экономического роста и дальнейшему обнищанию населения.