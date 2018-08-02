Орфанные больные обходятся новгородскому бюджету в 74 млн рублей ежегодно

Великий Новгород, , 14:13 — REGNUM В Новгородской области орфанными (редкими) заболеваниями болеет 51 человек, в том числе 36 детей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 2 августа, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил член Совета Федерации РФ от Новгородской области Сергей Фабричный.

По его словам, общий объём бюджетного финансирования их лечения составляет 74 млн рублей ежегодно.

Законопроект о расширении программы «Семи нозологий» (о централизованном федеральном финансировании лекарственного обеспечения семи заболеваний из перечня редких) с 1 января 2019 года частично снизит нагрузку на бюджет региона.

Сенатор напомнил, что по инициативе Совета Федерации Государственная дума РФ в июле расширила программу до 12 нозологий, включив в неё гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов.

«Препараты для их лечения наиболее дорогие, этими заболеваниями страдают дети, а при грамотной терапии очень высокая степень социализации больных, то есть возвращения их к нормальной жизни», — пояснил Сергей Фабричный.

По его словам, всего в России редкими болезнями страдают около 3 тыс. человек, из которых около 1,5 тыс. детей.

Напомним, ранее 24 нозологии были ответственностью регионов, на финансирование не хватало средств в бюджетах субъектов РФ.

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