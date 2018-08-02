ЕБРР планирует инвестировать в экономику Узбекистана $600 млн

Ташкент, , 14:04 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в ближайшие месяцы планирует выделить Узбекистану $600 млн на реализацию проектов в различных сферах, сообщает 2 августа издание «Новости Узбекистана».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой ЕБРР Сумом Чакрабарти. На встрече отмечалось, что в настоящее время на рассмотрении банка находятся проекты в сфере сельского хозяйства, жилищного строительства и в энергетическом секторе на общую сумму $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа Чакрабарти встретился с председателем правления «Узбекнефтегаза» Алишером Султановым. На встрече ЕБРР выразил заинтересованность в финансировании развития газотранспортной сети Узбекистана.

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