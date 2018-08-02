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ЕБРР планирует инвестировать в экономику Узбекистана $600 млн

Экономика

1 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу ЕБРР

Ташкент, 2 августа 2018, 14:04 — REGNUM  Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в ближайшие месяцы планирует выделить Узбекистану $600 млн на реализацию проектов в различных сферах, сообщает 2 августа издание «Новости Узбекистана».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой ЕБРР Сумом Чакрабарти. На встрече отмечалось, что в настоящее время на рассмотрении банка находятся проекты в сфере сельского хозяйства, жилищного строительства и в энергетическом секторе на общую сумму $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа Чакрабарти встретился с председателем правления «Узбекнефтегаза» Алишером Султановым. На встрече ЕБРР выразил заинтересованность в финансировании развития газотранспортной сети Узбекистана.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕБРР поможет Узбекистану развить газотранспортную сеть

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Экономика Узбекистана
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