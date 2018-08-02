В Узбекистане инвесторам компенсируют убытки за ошибки госорганов

Ташкент, , 13:57 — REGNUM В Узбекистане с 1 августа компенсируют убытки инвесторов, которые принимают решения на основе неправомочных или отмененных решений органов государственной власти. Об этом говорится в соответствующем указе президента республики, опубликованном 1 августа агентством УзА.

Предприниматели получат компенсацию за причинённый материальный ущерб, который возник по причине отмены решения госоргана, принятого в отношении субъекта предпринимательства. Таким образом, государство берет на себя материальную ответственность за административные акты.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Ташкенте под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам реализации иностранных инвестиций. Глава государства раскритиковал руководителей отраслей и предприятий, которые не хотят брать на себя ответственность и откладывают освоение инвестиций на конец года.

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