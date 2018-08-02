Урезанная помощь США огорчит Киев — Железняк

Москва, , 13:31 — REGNUM В Госдуме полагают, что урезанный бюджет США на военную помощь Украине огорчит власти Киева, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

США приняли решение выделить в 2019 году $250 млн на помощь Украине, средства пойдут, в основном, на кибербезопасность.

«Существенно урезанный бюджет США на военную помощь Украине огорчит киевские власти, которые очевидно рассчитывают снова растащить американскую подачку по карманам, не забыв при этом пустить часть средств на войну против народа Донбасса», — отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Политика США в отношении конфликта на Украине никак не соответствует положениям по урегулированию ситуации, закреплённым в Минских соглашениях и не направлена на его разрешение, подчеркнул парламентарий.

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