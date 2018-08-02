Интерес туристов к Ингушетии в 2018 году вырос вдвое

Магас, , 13:31 — REGNUM Ингушетия приняла в первом полугодии 2018 года около 88 тысяч туристов. Среди них более 10 тыс. иностранных туристов. Многие из них побывали в республике благодаря программе знакомства с регионами во время проведения чемпионата мира по футболу.

Рост турпотока в республику превысил показатели 2017 года вдвое, сообщил председатель комитета РИ по туризму Беслан Хамхоев. Ингушетию назвали в числе семи субъектов России, которые освоили выделенные средства из федерального бюджета в рамках программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011−2018 годы».

По словам Хамхоева, начиная с 2014 года в Ингушетии в рамках этой программы ведется работа по строительству туристско-рекреационного кластера «Всесезонный туристический центр «Ингушетия». Кроме того, средства госпрограммы были направлены на благоустройство прибрежно-парковой зоны, прилегающей к территории мемориального комплекса «Башня Согласия» в Магасе.

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За счет внебюджетных источников построены мемориальный комплекс «Башня Согласия» и «Дом торжеств» в Магасе, многофункциональный автотуристический центр, ресторанно-гостиничный комплекс и гостиница в Назрани. Продолжается строительство аквапарка. На средства, выделенные по госпрограмме, также начат первый этап реконструкции очистных сооружений в Магасе для объектов туристического центра — «Башни Согласия», «Дома торжеств» и «Аква-парка».

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Проделанную республикой работу по своевременному выполнению обязательств по освоению бюджетных средств высоко оценил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. В ходе заседания координационного совета федеральной целевой программы, которое прошло в Общественной палате РФ, он поблагодарил правительство республики и лично главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

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