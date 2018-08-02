В Петербурге переходят к тотальной проверке закупок, чтобы зачистить рынок

Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM С начала 2018 года в Петербурге было возбуждено 16 дел по сговорам на торгах, признано 10 нарушений, шесть все еще рассматриваются. Об этом сообщили 2 августа в региональном УФАС, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, было назначено административных штрафов на общую сумму в 200 млн рублей.

«Понятно, что компании пошли в суды обжаловать эти штрафы, но мы надеемся, что все-таки их взыщем, и государство получит хоть какую-то компенсацию», — пояснил заместитель главы управления Вячеслав Тукаев.

Общий объем выручки нарушителей на товарных рынках, где обнаружилось нарушение, с начала 2018 года составил 1 млрд 266 млн рублей. Сейчас у антимонопольщиков есть основания подозревать, что картельные соглашения действовали как минимум на 137 аукционах — на поставку оргтехники, рабочей одежды, канцелярии и прочих товаров в бюджетные учреждения образования и здравоохранения Петербурга и Ленобласти.

Сейчас ФАС переходит от работы по конкретным жалобам к тотальному мониторингу всех госзакупок на предмет наличия сговоров, это нужно, чтобы «зачистить» особо важные с социальной точки зрения рынки от антикоррупционных соглашений.

Приоритетом остается возбуждение уголовных дел по статье 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»).