С экс-главы предприятия-банкрота в Чувашии требуют взыскать 328 млн

Чебоксары, , 13:27 — REGNUM В Чувашии продолжается судебное разбирательство в отношении предприятия «ЧувашАгроБио», которое признано банкротом. С бывшего генерального директора компании требуют взыскать в общей сложности почти 260 млн рублей. Соответствующие заявления поданы в июле в Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

31 июля суд принял заявления компания «НИК Развитие» о «взыскании убытков» с бывшего генерального директора в размере 198 650 000 рублей и 61 000 000 рублей. Данные дела объединены. Предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции по рассмотрению заявлений назначено на 17 августа 2018 года. Отметим, что 12 июля 2018 года суд принял к производству заявление о взыскании 68 666 301,37 рублей. Исходя из этого, в общей сложности речь идёт о 328,3 млн рублей.

Отметим, что в декабре 2016 года заявитель потребовал взыскать с бывшего директора предприятия-банкрота в порядке субсидиарной ответственности 248 804 340 рублей — суд в иске отказал.

Согласно картотеке суда, иск о банкротстве к ЗАО «ЧувашАгроБио» подало ЗАО «Управляющая компания «НИК Развитие» (г.Москва) в 2014 году, решением суда была введена процедура банкротства. В июле 2015 года общество признано банкротом, тогда же суд принял решение о прекращении полномочий генерального директора.

Тогда же отмечалось, что в реестр требований кредиторов предприятия включены требования кредиторов на общую сумму 182 688 920 рублей 72 копейки. Согласно выпискам из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 16 апреля 2015 года, за обществом было зарегистрировано право собственности на здание административно-лабораторного блока и пилотной установки по производству лизина и белково-витаминных добавок, эксплуатационные скважины. Согласно бухгалтерскому балансу, опубликованному в судебном документе, за III квартал 2013 года стоимость активов предприятия составляет 162 329 000 рублей.

Основным видом экономической деятельности «ЧувашАгроБио» являлось растениеводство и производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов.